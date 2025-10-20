Reconocen la labor de varias farmacias de vecindarios en NYC

En el marco del ‘Mes del Farmacéutico’, el plan de seguros de salud que atiende a más de dos millones de neoyorquinos, Healthfirst, reconoció la labor de 12 boticas de la Gran Manzana por su rol en mejorar la salud de sus miembros de Medicare.

Las farmacias reconocidas, ubicadas en El Bronx, Brooklyn, Queens y Manhattan, actúan como socios de confianza en el cuidado de la salud de sus vecindarios. En conjunto, han ayudado a miles de adultos mayores a manejar mejor enfermedades crónicas, evitar hospitalizaciones y mantenerse al día con sus medicamentos esenciales, indicó Healthfirst en un comunicado.

“A través de este programa, brindamos a los farmacéuticos las herramientas y los recursos que necesitan para tener un impacto aún mayor en la salud de sus comunidades”, dijo Bhavesh Modi, vicepresidente de Farmacia en Healthfirst.

Agregó que las farmacias comunitarias conocen a sus pacientes por nombre y comprenden los desafíos que enfrentan cada día.

“Puede ser abrumador manejar varios medicamentos sin apoyo, especialmente para nuestros adultos mayores. Extiendo mis felicitaciones a las farmacias locales que están siendo reconocidas y felicito a Healthfirst por destacar el papel que las farmacias independientes desempeñan en ayudar a los neoyorquinos a llevar vidas más saludables”, expresó en el mismo comunicado el senador del estado de Nueva York y presidente del Comité de Salud del Senado, Gustavo Rivera.

“Como farmacéuticos, creemos que a menudo somos el primer punto de contacto para la atención médica en nuestros vecindarios. Trabajar con Healthfirst nos brinda nuevas formas de fortalecer esa conexión —ya sea verificando la medicación de un miembro o ayudándole a entender sus beneficios. Es una colaboración que realmente marca la diferencia”, dijeron Edgar y Mireya Gutiérrez, propietarios y farmacéuticos de Victory Pharmacy en Queens.

Este reconocimiento se da, justo antes del período de inscripción abierta de Medicare, destacando el papel fundamental que desempeñan los farmacéuticos en educar a los adultos mayores de Nueva York sobre sus decisiones de salud.

Premiados

Los líderes de Healthfirst visitaron las siguientes farmacias la semana pasada para otorgarles el Premio a la Excelencia Farmacéutica de Healthfirst: