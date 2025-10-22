Lucha por la alcaldía de Nueva York: candidatos debaten en recta final esta noche ¿Qué esperar?

A tres días de que comience la votación anticipada el 25 de octubre, esta noche los tres aspirantes a la alcaldía de NYC tendrán su segundo y último debate: el ganador de las primarias demócratas Zohran Mamdani, el ex gobernador ahora candidato independiente Andrew Cuomo, y la opción republicana, Curtis Sliwa.

El debate de esta noche sigue las directrices de la Junta de Financiamiento de Campañas de NYC (Campaign Finance Board). Información oficial en la página NYCVotes.org. Estas actividades suelen ser momentos muy esperados en las campañas electorales porque, como recuerdan los organizadores, “Son una oportunidad para conocer las posturas de los candidatos sobre los temas que interesan. Y una oportunidad única para escucharlos directamente en una conversación”.

¿Cómo y cuándo ver el debate?

El encuentro durará 90 minutos desde las 7 p.m. y se realizará desde LaGuardia Performing Arts Center en Queens, con los moderadores Errol Louis, Brian Lehrer y Katie Honan. Será transmitido por Spectrum News NY1 y en sus plataformas, incluyendo análisis previo y posterior, de 6.30 a 10 p.m. Además de esa estación, también son organizadores WNYC/Gothamist, The City, Craig Newmark Graduate School of Journalism en CUNY, New York Law School, John Jay College of Criminal Justice, y Museum of the City of New York.

¿Es obligatorio debatir?

Además de ser una tradición política, hay un interés económico. La participación en los debates oficiales es obligatoria para los candidatos que se postulan a cargos públicos que quieran acceder al Matching Funds Program (Programa de Fondos de Contrapartida) de NYC: cada contribución de campaña de hasta $250 dólares el programa la iguala a una tasa de $8 a $1.

¿Qué esperar esta noche?

Mientras Mamdani mantiene cómoda ventaja en las encuestas, Cuomo y Sliwa se juegan sus cartas finales, por lo que podrían esperarse mayores ataques esta noche y posturas muy agresivas. “El debate podría ser la última y mejor oportunidad del ex gobernador para presentar sus argumentos (…) Sliwa ha insistido enérgicamente en que no abandonará la contienda y, a su vez, ha intensificado sus críticas al ex gobernador. Mamdani, por su parte, ha dedicado los últimos días a hacer campaña sobre temas locales y a animar a sus propios partidarios. Aunque se espera que se enfrente a una versión agresiva de Cuomo en el escenario, como ocurrió durante el primer debate de la semana pasada, deberá equilibrar sus contraataques con la visión esperanzadora de la ciudad que ha impulsado su campaña”, comentó NBC News en análisis previo.

“Con el respaldo de un ejército de voluntarios, Mamdani ha intentado reforzar su base y ganarse el apoyo de los votantes que apoyaron a Cuomo en las primarias. Mientras tanto, Cuomo ha intentado consolidar el voto anti-Mamdani apelando a independientes, republicanos y demócratas más conservadores. Cuomo y sus partidarios han argumentado que votar por Sliwa equivale a votar por Mamdani. Sliwa, quien ocupa el tercer lugar en las encuestas, ha sido consecuente al afirmar que tiene posibilidades de ganarse el apoyo de los republicanos y los votantes desencantados con Cuomo y Mamdani”, analizó The City.

¿Cómo estuvo el primer debate?

El encuentro del 16 de octubre fue transmitido en vivo por NBC 4 New York/WNBC y Telemundo 47/WNJU. La revista POLITICO fue también anfitriona. El encendido evento tuvo lugar en 30 Rockefeller Center. Un balance de los temas discutidos y la actuación de los candidatos puede leerse aquí. El evento completo puede verse acá en español.