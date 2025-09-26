Curtis Sliwa, el aspirante republicano a la alcaldía de NYC: “No permitiré que ICE persiga a nuestros trabajadores esenciales”

A pocas semanas de las elecciones municipales de la ciudad de Nueva York, Curtis Sliwa, el candidato republicano que estará en la boleta compitiendo por la alcaldía, niega en conversación con El Diario, cualquier posibilidad de que podría retirarse de la contienda, como parte de una estrategia para concentrar el apoyo contra el candidato demócrata Zohran Mamdani.

El aspirante que no ha recibido ningún respaldo del presidente Donald Trump y que por el contrario ha sido el blanco de comentarios poco favorables por el mandatario, insiste que tiene posibilidades de convertirse en el sustituto de Eric Adams, a pesar de que la Gran Manzana es uno de los territorios del país, en donde su partido tiene el apoyo más bajo entre el electorado.

El fundador en 1979 de los ‘Ángeles Guardianes’, una patrulla ciudadana para combatir el crimen en el transporte público, remarca que esa experiencia le ha permitido “entender como ningún otro candidato” la esencia de las comunidades hispanas, sus anhelos y prioridades.

“Mamdani necesita un GPS para moverse por los vecindarios de mayoría hispana como Corona o Washington Heights. No sabe nada sobre esta comunidad. Y sus ideas extremistas por el contrario daría duros golpes a su calidad de vida”, acotó.

A juicio del hombre de la boina roja, es momento que la ciudad de Nueva York encuentre un balance ante el dominio de un Partido Demócrata que está controlado por socialistas radicales: “El único resultado, si esto sigue en este rumbo, será el colapso económico. Lo único que están logrando es que los billonarios se muden con todas sus operaciones a Florida”.

‘Ciudad Santuario’ a consulta

-¿Tiene usted previsto revocar el estatuto de ‘ciudad santuario’ de la Ciudad de Nueva York, en estos tiempos tan sensibles particularmente por las políticas migratorias de la Casa Blanca?

Yo he propuesto un referéndum para que en el reverso de la boleta el próximo 4 de noviembre, así como la gente vota para elegir al alcalde, también ofrezca su opinión si quiere o no que la ciudad de Nueva York siga teniendo ese estatuto. Yo estoy seguro que la mayoría de los electores, incluyendo gran parte de los hispanos, votarían en contra de estas políticas. Es una decisión que dejaría de forma transparente y democrática a los neoyorquinos. Al asumir el gobierno municipal crearía una comisión para revisar ese estatuto. Insisto es un tema no de los políticos, sino que dejaría en manos de los ciudadanos.

-¿Cuál sería su nivel de cooperación con el gobierno federal en la estrategia de deportaciones masivas?¿Daría usted un cheque en blanco a las acciones de ICE?

Yo estoy de acuerdo en abrir todas las compuertas para que ICE busque a los traficantes, a los aberrados sexuales y a todos los que constituyen una amenaza para nuestra seguridad pública. Tendrán toda mi cooperación para que los busque y los remuevan del país. Pero lo que nunca apoyaré es que las autoridades federales vayan en contra de personas honestas y trabajadores, que están en una fila de Home Depot, o en la cocina de un restaurante, que lo único que buscan son oportunidades para progresar !¡Eso jamás! No permitiría nunca que persigan a nuestros trabajadores esenciales, que son la llave principal de nuestra economía.

Sliwa: “Yo soy el único candidato que conoce realmente los desafíos de las comunidades hispanas en NYC”. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Alivios para pequeños negocios

-¿Qué acciones perfila en su plan de gobierno para proteger a los pequeños negocios?

Nadie conoce a los bodegueros dominicanos y puertorriqueños como yo. Y no tengo dudas que ser bodeguero es el trabajo más peligroso de la Ciudad de Nueva York. Este sector de pequeños negocios, conformado en su gran mayoría por familias inmigrantes, recibirían todo mi respaldo con políticas muy definidas para evitar que sigan siendo atacados por delincuentes. Y que continúen siendo visitados todos los días por rateros que acaban con sus reducidas ganancias. Ellos merecen alivios económicos. Son comerciantes que casi todo se les va en impuestos, facturas de electricidad y muchas veces en multas. Apoyar a los pequeños negocios es favorecer a un sector que genera millones de empleos en nuestra ciudad.

-En la anterior campaña electoral el eje central era la criminalidad, ahora ese tema no se dibuja en esta campaña como un gran problema para la Gran Manzana. ¿Cree usted que el actual alcalde ha mejorado la seguridad pública?

Nadie cree que la criminalidad se ha reducido. Todas esas estadísticas son falsas. Yo soy el único candidato que se sube al Subway todos los días. Y he estado recibiendo reportes de acoso sexual en el sistema de transporte todos los días. Conozco de cerca las angustias de miles de mujeres, que trabajan de noche, que entran en pánico cada vez que tienen que ir al metro a ciertas horas, porque no pueden costear un taxi. Yo creo más en las mujeres que hacen estos reportes, que en las estadísticas de Eric Adams. Nuestra prioridad será contratar a 7,000 nuevos oficiales.

-Usted ha sido muy combativo con las reformas de la ley de fianzas. ¿Ahora que se ha modificado técnicamente algunos de sus códigos cuál es su visión sobre estas legislaciones?