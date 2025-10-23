Grettell Valdez contó lo que significó para ella perder a un hijo

Grettell Valdez estuvo casada con Patricio Borghetti y, en el proceso de formar una familia, ella quedó embarazada, pero la criatura falleció, motivo que les terminó afectando fuertemente a ambos: “Antes de Santino sí perdimos un bebé. Fue muy duro, y cuando llegó Santino, los primeros tres meses fueron un pánico, de ultrasonido primero. Ya cuando pasamos los meses de peligro”, reveló en el pódcast de La Barra de Santiago.

La actriz comentó el momento que llegó a vivir cuando estaba en Los Ángeles. Es que, cuando se dirigió al baño, se llevó un impacto para ella al ver que había sangre, estando ella embarazada, lo que claramente es un reflejo de que todo no está fluyendo de manera correcta, razón por la que ella inmediatamente empezó a soltar lágrimas.

“Me acuerdo que una vez estábamos en LA, ya habían pasado los meses de peligro, y de repente entro al baño y estaba sangrando. Me solté a llorar y dije: ‘No, no puede ser, le pedí a Dios’. Yo no sé cómo hizo Patricio y te juro, fue a una farmacia de mexicanos a conseguir la pastilla que el ginecólogo había mandado”, contó.

Al transcurrir los años, ella volvió a quedar embarazada de su hijo Santino, al tiempo que manifestó que todo con él fue calculado para que las cosas se dieran de una manera positiva a raíz del dolor y el momento que llegaron a vivir con la muerte de su primer hijo. Pero sí les llevó bastante a raíz de todo el sufrimiento que hubo.

“Santino fue planeadísimo, yo tenía cinco y cacho años de casada, no fue luego, luego. Realmente disfrutamos nuestro matrimonio, la pasamos increíble, viajábamos mucho, trabajé muchísimo”, reveló sobre el hijo que tiene con Patricio.

Valdez explicó que ella siempre tuvo tanta ilusión a nivel familiar, dado que, cuando fue una niña, nunca tuvo ese calor y sus ganas eran enfocarse en eso más que en su profesión: “Para mí, más que mi carrera, era formar una familia, la que no tuve. Entonces Santino, para mí, era, hoy te lo puedo confesar, lo que más me daba miedo era no ser buena mamá. Tenía un pánico de no ser buena mamá; era mi mayor miedo”, agregó.

