Grettell Valdez da detalles de su vida personal desde que decidió divorciarse

Grettell Valdez ha afirmado que luego de su divorcio ha sido un tiempo de crecimiento personal y aprendizaje. Ha dedicado más tiempo a sí misma y a su hijo, disfrutando de la independencia y libertad que la soltería le ha brindado. A pesar de estar abierta a la posibilidad de un nuevo romance, la actriz ha preferido enfocarse en su carrera y en su familia, dejando que el amor llegue de forma natural en el momento adecuado.

“Ya quedé ciscada, espérate, justo me estaban diciendo. Ya voy a cumplir casi cuatro años de que me separé, me divorcié, y la verdad, al principio los primeros dos años fue elección, la verdad (estar soltera), dije: ‘Ay, qué paz'”, mencionó en el programa radiofónico ‘Todo Para la Mujer’, de Maxine Woodside.

La mexicana de 47 años no perdió la oportunidad de mencionar que: “Pero ahorita sí, la verdad es que de repente digo: ‘Ay, sí’, de ir al cine y reírte y voltear y ver a alguien, que te agarra la mano, que te mandan flores, ¿sabes? Claro que extraño esa parte, pero también ¿a qué hora? Estuve encerrada en un foro seis meses, no salgo”.

La actriz tiene un hijo que no ha dudado en aconsejarla sobre el hecho de tener una nueva relación sentimental: “Santino me dice: ‘Mamá, -creo que al que más le urge que tenga novio es a Santino-, así no vas a tener novio, si no sales’. Y yo: ‘Estoy cansada, no quiero salir’. Grababa los sábados”.

“(Estoy) muy bien. De hecho, ayer fui con mi doctora a que me revisara. Cada seis meses tengo que revisarme mi dedito, y todo va perfecto”, detalló en unas declaraciones retomadas por el programa televisivo ‘De Primera Mano’, sobre lo ocurrido con su dedo.

Valdez ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, capaz de salir adelante después de una ruptura sentimental y enfocarse en su crecimiento personal y profesional. Su participación en La Historia de Juana es solo una muestra más de su talento y dedicación en la actuación. Sin duda, la actriz continuará sorprendiendo y conquistando al público con su carisma y talento en futuros proyectos.

