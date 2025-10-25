Dodgers igualan la Serie Mundial tras juego completo de Yoshinobu Yamamoto ante Blue Jays

Los Ángeles Dodgers consiguieron igualar la Serie Mundial a un triunfo por bando, tras superar 5-1 a los Toronto Blue Jays comandados por una joya del japonés Yoshinobu Yamamoto.

El abridor japonés brilló desde la lomita con una actuación dominante, controlando por completo a la ofensiva canadiense durante nueve sólidas entradas en las que apenas permitió una carrera y cuatro hits.

Yamamoto se apuntó su primera victoria en una Serie Mundial, además de su segundo juego completo en la postemporada, reafirmando su estatus de estrella global.

Con este triunfo, los Dodgers igualaron la serie 1-1 y se marchan a casa con la ventaja anímica y el impulso de haber recuperado su mejor versión en el momento justo.

Dodgers pegaron en los momentos justos

Como fue en el primero juego de la Serie Mundial, los Dodgers tomaron ventaja temprano. Con dos outs en la pizarra, Will Smith cortó el diamante con una raya inalcanzable y remolcó a Freddie Freeman, quien estaba en segunda base.

Uno de los bateadores más encendidos de los Dodgers es Will Smith, quien le regresó la ventaja a su equipo en la séptima entrada. El receptor de Los Ángeles conectó una bola rápida de Kevin Gausman y sacó un tablazo a 107.5 mph para volarse la barda. La pizarra se puso 2-1 en favor de los vigentes campeones.

En esa misma entrada, con dos outs, Max Muncy repitió la misma dosis a Kevin Gausman y también le conectó la bola rápida con una rayo a 100.9 mph para poner el 3-1 en el marcador y complicar la situación para los Blue Jays.

En la octava entrada, el panorama se complicó aún más para los Blue Jays, que vieron cómo Louis Varland llenó las bases para abandonar el juego. Jeff Hoffman entró al relevo, pero no pudo evitar un par más de carreras antes de terminar la entrada. El 5-1 parecía muy complicado de remontar, sobre todo ante un Yamamoto intratable.

Alejandro Kirk remolcó la única de Toronto

La respuesta de los Blue Jays vino en la tercera entrada. Con hombres en las esquinas, el mexicano Alejandro Kirk trajo a George Springer al plato con un fly de sacrificio. En el primer rollo la novena de Toronto había estado en la misma situación, pero no pudo facturar, por lo que ahora sí no desaprovechó.

Los Blue Jays no pudieron hacer nada ante los lanzamientos del japonés, quien se apuntó su segundo juego completo de manera consecutiva en postemporada, siendo así el primer japonés en la historia de la MLB en conseguirlo, además de ser el primer pitcher con tal hazaña desde Curt Schilling en 2001.

El lunes, la Serie Mundial se mudará a Los Ángeles para los juegos 3, 4 y 5. Para reanudar actividades, Max Scherzer será el abridor por los Blue Jays, mientras que Tyler Glasnow hará lo propio por los Dodgers. El ganador del tercer duelo tomará ventaja y podría definir el rumbo del Clásico de Otoño.

