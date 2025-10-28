Jubilados: cuándo llega el primer pago de noviembre

El próximo pago del Seguro Social está a pocos días de llegar para millones de jubilados en Estados Unidos. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que la primera ronda de depósitos correspondiente al mes de noviembre se realizará a mediados del mes, con montos que pueden alcanzar hasta $5,108 mensuales para quienes se jubilaron a los 70 años.

De acuerdo con el calendario oficial, el primer pago de noviembre se enviará el martes 12 a los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cada mes.

Posteriormente, el segundo grupo, integrado por quienes nacieron entre el 11 y el 20, recibirá su depósito el 19 de noviembre.

Finalmente, los jubilados cuyo cumpleaños sea el 21 o después verán reflejado su pago el 26 de noviembre.

El pago mensual depende de varios factores, como la edad en la que el trabajador se jubiló, el tiempo durante el cual cotizó y el monto total aportado al programa.

Según la SSA, quienes comenzaron a recibir el beneficio a los 62 años, la edad mínima para solicitarlo, pueden obtener hasta $2,831 por mes, mientras que quienes esperaron hasta los 70 años alcanzan el máximo permitido de $5,108 mensuales.

Desde el 30 de septiembre, una orden ejecutiva federal estableció que todos los pagos del gobierno, incluidos los del Seguro Social, deben realizarse de manera electrónica.

Esta medida busca modernizar el sistema de distribución de beneficios y reducir el uso de cheques impresos, que actualmente representan menos del 1% de los pagos emitidos.

El programa del Seguro Social se financia principalmente a través de los impuestos sobre la nómina que pagan trabajadores y empleadores.

Sin embargo, los analistas advierten que, si el Congreso no adopta medidas, los fondos podrían agotarse parcialmente para 2034, debido al creciente número de jubilados y a la disminución de la población activa.

La SSA recomienda a los beneficiarios usar el calculador en línea disponible en su portal oficial para conocer el monto estimado de su pago mensual y planificar mejor sus finanzas personales.

Con la llegada de los pagos de noviembre, millones de jubilados podrán contar con sus beneficios en las fechas programadas.

