Editorial: Una nueva elección, una nueva oportunidad para NYC
El Diario respalda la agenda de asequibilidad que ofrece el candidato a la Alcaldía, Zohran Mamdani.
En las postrimerías del voto anticipado y en la antesala del sufragio general de las elecciones municipales del 4 de noviembre, este rotativo pide a los electores latinos que aún no han depositado su boleta, hacer una pausa para reflexionar sobre la decisión tan importante que van a tomar.
Una nueva elección significa una nueva oportunidad de hacer que la voz de la comunidad hispana cuente. Con cada voto estamos contribuyendo a reforzar la democracia, pero también a tener el derecho de pedir cuentas más adelante a quienes elegimos.
A diferencia de contiendas anteriores en el área metropolitana, donde ya desde las primarias había claridad sobre el dominio del nominado demócrata que pasaba a la elección general para sellar un triunfo, hemos visto cómo esta campaña electoral ha dado un giro distinto en vista de que desde Washington se busca mover los hilos del proceso.
Como medio serio que profesa una cobertura noticiosa independiente, El Diario ha informado sobre las distintas agendas que los aspirantes a dirigir el destino de la Gran Manzana han puesto sobre la mesa.
Aunque sabemos que la decisión final está en manos de cada uno de los votantes, a través de este editorial informamos nuestro apoyo al nominado demócrata Zohran Mamdani.
Concordamos con la agenda de asequibilidad del joven político aspirante a la Alcaldía porque sabemos que cada vez la Gran Manzana se vuelve más dura para la clase trabajadora. Aquí ya no hay quien viva con un salario mínimo.
Concordamos con la férrea postura de Mamdani para hacer frente al autoritarismo de una Administración federal que avasalla a todo aquel que no cuadra en su molde y que es una amenaza para las instituciones y principios de una nación forjada por inmigrantes.
Mucho se ha dicho de la inexperiencia de Mamdani, sin embargo es necesario recordar que lo mismo se dijo en su momento del otrora presidente Barack Obama. Confiamos en que el asambleísta sabrá rodearse de un equipo sólido para poner en práctica su agenda.
Se le ha tildado de comunista cuando en realidad es un político socialdemócrata aliado al progresismo. Eso de que nos va a convertir al Islam no tiene ningún asidero. Mamdani representa una esperanza en medio de los tiempos oscuros que atravesamos. Necesitamos un cambio de guardia con renovados bríos.
Insistimos a nuestros votantes hispanos informarse bien sobre las plataformas de los candidatos. No caigan en la trampa de los contenidos falsos que solo buscan dividir y provocar daño. A las urnas hay que ir con un voto meditado sobre lo qué es mejor para la ciudad y sus residentes.