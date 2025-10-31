Taquería Condesa trae un pedazo de la capital mexicana a Hell’s Kitchen

En el corazón de Hell’s Kitchen, Taquería Condesa rinde homenaje a la energía, los sabores y la estética de la Ciudad de México. El nuevo restaurante de Leonel Baizan, fundador de Taquería 86, combina cocina tradicional mexicana con un diseño contemporáneo inspirado en la colonia Condesa —el barrio capitalino conocido por su arquitectura Art Déco, calles arboladas y espíritu creativo.

“Quisimos traer un poquito de ese famoso vecindario de México a Hell’s Kitchen, porque tienen mucho en común. Ambos son muy diversos, con gente de todo el mundo, y son muy alegres y llenos de vida”, señala Baizan, cuya infancia transcurrió en esta zona de Manhattan, donde su madre, Sabela, comenzó en los años ochenta a preparar y vender tacos caseros basados en recetas familiares.

Lo que empezó como un negocio desde casa se transformó en un restaurante familiar en la década de 1990, y ahora, décadas después, Leonel continúa ese legado con una propuesta que une tradición, diseño y hospitalidad.

El menú: autenticidad y carácter

En la cocina de Condesa, Baizan lidera un equipo que se inspira en las recetas de siempre, reinterpretadas con técnica y respeto por el origen. Todos los tacos se preparan con tortillas de nixtamal hechas a mano diariamente, y cada uno refleja una historia distinta de sabor.

Luego, los comensales pueden pedir dos o tres tacos por orden y acompañarlos con salsas caseras —verde, chile de árbol o ahumada— elaboradas en la casa. Los hay de bacalao empanizado en panko con col morada y verde, mayonesa de jalapeño, en tortilla de harina; de carne asada con cebolla y cilantro, de birria con queso Oaxaca, cebolla, cilantro y el clásico consomé; de camarones salteados con rajas poblanas y cebolla, servidos con queso fundido; y para los vegetarianos están los de hongos con champiñones, frijoles, cebolla y cilantro.

El lugar tiene una variedad de tacos preparados con tortillas hechas en casa./Foto: Taquería La Condesa

Antes de los tacos, se puede comenzar con un guacamole con totopos o el elote asado con mayonesa de chipotle, queso fresco, Tajín y limón. También hay quesadillas y burritos. Ambos pueden personalizarse con rellenos como carne asada, tinga de pollo, pollo asado o camarón a la parrilla.

“El menú es muy sencillo, tacos, quesadillas y burritos. Quiero que el cliente venga a disfrutar sin tener que preocuparse mucho a la hora de elegir lo que va a comer. Eso sí, todo es fresco y hecho en casa”, asegura Baiza, quien tiene gran experiencia en la industria gastronómica de la ciudad, en lugares como Gramercy Tavern y Dos Caminos, antes de crear sus propios conceptos.

Y en cuanto a los tragos, el bar de Taquería Condesa ofrece una selección de cócteles diseñados para complementar los sabores del menú. Así destacan el Beso Rojo, hecho con tequila o mezcal con flor de jamaica infusionado con granada, jugo de naranja, limón y agave, las margaritas o mojitos con toques de maracuyá, mango o fresa; y la Sangrarita,mezcla de margarita frozen y sangría de la casa. También se ofrecen cervezas mexicanas y aguas frescas de tamarindo, horchata o jamaica.

El Beso Rojo es uno de los tragos especiales hecho con tequila o mezcal y flor de jamaica infusionado con granada.

Mientras que el cierre perfecto llega con los churros, disponibles en dos versiones: los clásicos con cajeta, o acompañados de helado de fresa o vainilla, cubiertos con dulce de leche y crema batida. Crujientes por fuera y suaves por dentro, son una verdadera delicia.

Los churros destacan en el menú de postres por ser crujientes por fuera y suaves por dentro.

Inspiración retro y alma mexicana

El interior, diseñado por Pablo Castellanos Studio, traslada el espíritu de la Condesa al paisaje urbano de Manhattan. El espacio combina materiales cálidos, líneas curvas y guiños al Art Déco. En el centro del comedor destaca una pared de vitral artesanal con el nombre del restaurante, elaborada a mano en la Ciudad de México.

Un sofá circular rojo organiza el espacio y hace referencia a las formas curvas de la Avenida Ámsterdam, mientras que el bar, con muros espejados, juega con reflejos y luz, creando una atmósfera íntima y envolvente.

“Todo lo que está aquí tiene un por qué, por eso la gente se sorprende cuando entra. Son temas de conversación”, explica Baizan.

Foto: Taquería La Condesa

Taquería Condesa está ubicada en el 824 9th Avenue, New York, NY 10019.Más información en: www.taqueriacondesa.com