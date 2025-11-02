Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 2 de noviembre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Es por eso que aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 2 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) y una mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) . Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante la primera mitad del día y del 55 a lo largo de la noche. Luego, se prevé escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 9.32 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:24 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:44 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes escasas. La temperatura máxima estimada será de 61 grados Fahrenheit (16 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 43 (6ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima