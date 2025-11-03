Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 3 de noviembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 3 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 3 de noviembre

Los números ganadores son: 01 02 06 11 12 17 23 27 35 40 41 42 43 47 48 53 56 60 67 72

Números ganadores de Numbers del lunes 3 de noviembre

Combinación mediodía: 00 08 02

Combinación noche: 08 09 07

Números ganadores de Win 4 del lunes 3 de noviembre

Combinación mediodía: 00 01 09 07

Combinación noche: 00 04 00 02

Números ganadores de Take 5 del lunes 3 de noviembre

Combinación mediodía: 02 12 27 28 36

Combinación noche: 08 23 27 28 31

Números ganadores de Cash4Life del lunes 3 de noviembre

Los números ganadores son: 09 10 16 38 51

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es importante evitar ciertos errores que afectan a las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más típicos es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería propiamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

