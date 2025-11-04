Cuánto dinero debes ganar al año para comprar una casa de $200,000

Según cálculos recientes de Redfin y datos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, una persona necesitaría ganar entre $50,000 y $65,000 dólares al año para adquirir una casa valuada en $200,000, sin poner en riesgo su estabilidad económica.

El aumento del precio de la vivienda

En 2003, el precio medio de una vivienda en el país era inferior a $200,000 dólares, de acuerdo con cifras del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Censo de EE.UU.

Hoy, ese valor se ha duplicado, y en algunas ciudades incluso se ha triplicado.

Este incremento se debe, en parte, al aumento de las tasas hipotecarias, los costos de cierre y el seguro hipotecario privado, factores que encarecen considerablemente el costo final de una propiedad.

Cuánto se necesita ganar para comprar una casa de $200,000

De acuerdo con Redfin, una persona o familia interesada en adquirir una vivienda de este valor debería mantener los gastos de vivienda por debajo del 30% de sus ingresos brutos, una regla general recomendada para evitar sobreendeudarse.

Esto significa que, para cumplir con esa proporción, los ingresos anuales deberían situarse entre $50,000 y $65,000 dólares, dependiendo del tipo de préstamo y las condiciones de financiamiento.

Desglose de pagos para un préstamo hipotecario típico

Tomando como ejemplo una hipoteca tradicional a 30 años con una tasa de interés fija del 6.4% y un pago inicial del 20% (equivalente a $40,000), la mensualidad sería de aproximadamente $1,199 dólares, según el calculador hipotecario de BankRate.

De ese monto, unos $1,000 corresponderían al capital y los intereses, mientras que alrededor de $198 se destinarían a impuestos y seguros del propietario.

En muchos casos, estos pagos se manejan a través de una cuenta de escrow, administrada por la entidad crediticia.

Opción de préstamo FHA para compradores primerizos

Los compradores por primera vez pueden optar por un préstamo respaldado por la Administración Federal de Vivienda (FHA), que permite un pago inicial menor, de tan solo $7,000 dólares para una casa del mismo valor.

Sin embargo, esto implica cuotas mensuales más elevadas, debido a los costos asociados y el seguro hipotecario obligatorio.



En comparación con un préstamo tradicional, este tipo de financiamiento podría aumentar el costo total de la vivienda en decenas de miles de dólares a lo largo del plazo del crédito, que en una hipoteca fija se estima en unos $200,291 dólares en total.

Otros gastos que no se deben pasar por alto

Además de la hipoteca, los propietarios deben considerar los gastos de mantenimiento, reparaciones, servicios públicos y mejoras.

Según la Reserva Federal de St. Louis, el costo promedio del mantenimiento del hogar ha aumentado más del 500% en los últimos 40 años, lo que convierte la compra de una casa en un compromiso financiero a largo plazo que va mucho más allá del pago del préstamo.

Aunque una casa de $200,000 dólares puede parecer modesta en el mercado actual, adquirirla de forma responsable requiere ingresos estables, buena planificación y una estrategia financiera sólida.

Analizar las tasas de interés, los tipos de préstamo y los costos ocultos es clave para evitar que la compra de un hogar se convierta en una carga económica.

Sigue leyendo:

– Consejos para comprar casa en 2025: tasas, inventario y oportunidades de negociación

– Cuánto dinero deberías ganar para comprar una casa de $300,000

– Hipoteca de $350,000: ¿Cuánto puedes ahorrar ahora con tasas más bajas?