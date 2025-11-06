En Houston arrestaron a 1,500 migrantes en operativo de 10 días

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas realizó un operativo de 10 días en la ciudad de Houston, Texas en el que agentes detuvieron a 1,505 personas que el Gobierno asegura tienen cargos penales y criminales.

A través de un comunicado ICE señaló que los migrantes arrestados presuntamente son miembros de pandillas transnacionales, fugitivos extranjeros e infractores de inmigración. El operativo de la agencia se llevó a cabo del 22 al 31 de octubre.

Se duplicó el número de detenciones

“Las 1,505 detenciones en tan solo 10 días casi duplicaron el número de detenciones realizadas por la Oficina de Campo de ICE en Houston durante una operación de una semana de duración, del 17 al 23 de agosto, en la que detuvieron a 822 personas, y triplicaron el número de detenciones de una operación que se llevó a cabo del 23 de febrero al 2 de marzo, en la que realizaron 543 detenciones”, explicó ICE.

Las autoridades también destacaron que entre los extranjeros detenidos se encontraban 17 presuntos miembros de pandillas, sin confirmar dicha información. Así como 40 personas con agravantes, un supuesto asesino convicto, 13 posibles depredadores sexuales, 1 fugitivo extranjero, 115 personas que según tienen delitos de agresión con agravantes. Además de 142 casos de conducción bajo los efectos del alcohol, 55 delitos de drogas, 25 delitos de robo/hurto, 31 delitos de armas.

Entre los arrestados, hay 255 inmigrantes indocumentados que aparentemente cometieron un delito grave al reingresar sin papeles a EE.UU.

“A pesar de que las condiciones se están volviendo cada vez más peligrosas para nuestros agentes como resultado de la propagación de retórica política violenta e información intencionalmente falsa, continúan arriesgando sus vidas todos los días para detener a inmigrantes ilegales peligrosos, miembros de pandillas, depredadores de niños y otros inmigrantes criminales violentos que amenazan la seguridad pública aquí en el sureste de Texas”, fueron las palabras de Bret Bradford, director de la oficina de campo de operaciones de control y expulsión del ICE.

“Serán expulsados de EE.UU.”

ICE indicó que casi un tercio de los extranjeros detenidos durante la operación ya han recibido el debido proceso legal y un juez de inmigración ha ordenado su expulsión de Estados Unidos.

“Los extranjeros detenidos durante la operación que no hayan recibido una orden de expulsión y no estén sujetos a un proceso de expulsión acelerada serán sometidos a un proceso de inmigración”.

Sigue leyendo: