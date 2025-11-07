Alerta por hispana mayor desaparecida con su perro en Nueva York

Aleja Pizarro, mujer de 68 años que usa un andador para desplazarse, desapareció junto con su perro en El Bronx (NYC).

La hispana fue vista por última vez en su domicilio el miércoles, informó la Policía de Nueva York. Un familiar que vive con Pizarro declaró a NYPD que al salir la dejaron en la vivienda ubicada en West 174th St. Pero al regresar, ni ella ni su perro estaban por ningún lado, reportó PIX11 News.

Pizarro mide aproximadamente 4 pies 11 pulgadas (1,50 metros) y pesa alrededor de 170 libras (77 kilos). Tiene el pelo corto y castaño y necesita un andador para caminar. Podría estar acompañada por su perro, que parece ser una mezcla de Shih Tzu.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.