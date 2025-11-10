Asesinaron a exlanzador de la LVBP tras un robo en Venezuela

El ex lanzador Wikelman Ramírez, quien participó en dos temporadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los Navegantes del Magallanes, fue asesinado este lunes tras ser víctima de un robo en Valencia.

Ramírez participó en 12 compromisos con el Magallanes y su última aparición llegó en la temporada 2022-2023. En definitiva, lanzó 33.1 entradas en los que permitió 27 carreras limpias con 19 ponches recetados y WHIP de 1.74.

Antes del inicio de la campaña 2024-2025, el Magallanes lo dejó en libertad y no volvió a ser contratado por otro conjunto del circuito.

En la Liga Mayor de Beisbol Profesional, Ramírez también jugó con los Marineros de Carabobo.

Por otra parte, perteneció a la organización de los Rays de Tampa Bay, donde inició su carrera profesional en 2017.

Ese año dejó una efectividad de 1.02 en República Dominicana, en su primera experiencia con el sistema de ligas menores. Sin embargo, problemas físicos y altibajos en su desempeño llevaron a su liberación en 2019.

Condolencias en los equipos de la LVBP

El Magallanes confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que expresó sus condolencias a los familiares y amigos del pelotero.

“El Consejo Directivo y la Junta Administradora de la Fundación Magallanes de Carabobo lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Wikelman Ramírez… Paz a su alma”.

Por su parte, los Leones del Caracas también se unieron al duelo:

“Leones del Caracas se une al duelo por el sensible fallecimiento de Wikelman Ramírez, quien en vida perteneció a los Rays de Tampa Bay y disputó dos temporadas con los Navegantes del Magallanes. A todos sus familiares y allegados, nuestro más sincero y sentido pésame”.

El hecho ha causado conmoción en el ámbito deportivo venezolano, donde distintas figuras y equipos han expresado su pesar por la pérdida de un jugador joven con proyección y talento.

