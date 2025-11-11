LaLiga denuncia cánticos racistas contra Lamine Yamal en el estadio del Celta

Este martes LaLiga ha remitido las denuncias a la RFEF de lo acontecido en la pasada jornada de Primera División. Entre ellas está la denuncia de lo sucedido el pasado domingo en el Estadio de Balaídos en el choque entre el Celta de Vigo y el FC Barcelona.

El informe recoge hasta nueve denuncias en contra de la afición viguesa por cánticos ofensivos contra el propio club azulgrana y Lamine Yamal.

En concreto, en el sector central de la grada de Marcador Bajo del estadio vigués, donde se recogen hasta nueve momentos donde se realizaron insultos. Con dos momentos especialmente más graves. Son los cánticos de “písalo, písalo” en referencia a Lamine Yamal en el minuto 81 y los mismos contra Christensen en el minuto 90.

@LaLiga denuncia el cántico "cornudo" a Lamine Yamal en Balaídos.



El documento reseña hasta 9 incidencias de público en el Celta-Barça, entre ellos también el "písalo, písalo" a Lamine y a Christensen. #LaLigaEASports pic.twitter.com/ZaV5fhXPAD — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 11, 2025

Otras denuncias de LaLiga

Además, de los incidentes ocurridos en el enfrentamiento entre el Celta y Barça. LaLiga ha incluido en su informe otros incidentes durante la duodécima jornada.

En el Sevilla-Osasuna, disputado el 8 de noviembre en el Ramón Sçanchez-Pizjuán, un grupo de aficionados locales, situados en la grada de Gol Norte, entonaron en el 67′ el cántico de “¡Puta Betis oe!”, y en el minuto 97: “¡Árbitro cabrón!”, secundado por parte del público en distintas zonas del estadio.

En Vallecas, durante el Rayo Vallecano–Real Madrid del 9 de noviembre, un grupo de seguidores locales ubicados en la grada de Fondo corearon en el minuto 58 el cántico “Arriba, arriba, arriba, arriba con la Goma 2, que en Vallecas se prepara, ¡pim pam pum! la Revolución”, y tras el pitido final repitieron con “¡Puta Real Madrid, puta Real Madrid!” durante unos segundos.

Por su parte, en Mestalla, en el encuentro Valencia–Betis del mismo día, varios aficionados en Gol Sur/Grada Mario Alberto Kempes entonaron en distintos momentos del partido los cánticos “¡Písalo, písalo!” (minutos 23 y 83), “¡Tonto, tonto!” (minuto 62) y “¡Puta Betis, oe!” (minuto 76), aparentemente dirigidos a jugadores visitantes.

