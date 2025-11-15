Grupos comunitarios y religiosos apuestan todo para detener el proyecto del Metropolitan Park que incluye un casino en Queens

La construcción del mega proyecto Metropolitan Park, un complejo deportivo y de entretenimiento que incluye un casino en terrenos que rodean al estadio Citi Field de los Mets, en Willets Point, Queens, parecía que tenía todo el camino despejado para hacerse una realidad, pero todo indica que debe todavía sortear algunos opositores y también demandas.

El proyecto ya cuenta con la aprobación formal del Concejo Municipal, las juntas comunitarias y el Senado estatal, que autorizó por una abrumadora mayoría (54-4) el uso de los terrenos para erigir el complejo. Ahora ha surgido un nuevo movimiento de organizaciones comunitarias y religiosas con una agenda de protestas destinadas a impedir la consolidación de este desarrollo valorado en $8 mil millones, el cual incluiría un Hard Rock Hotel and Casino, una sala de conciertos y un parque público de 10 hectáreas.

Este centro de entretenimiento es uno de los ocho proyectos que compiten por tres licencias de casino en el sur del estado, que se espera que la Comisión Estatal de Juegos de Nueva York otorgue antes de que finalice el año.

“No lo queremos”

Este domingo 16 de noviembre miembros de la comunidad de Flushing, Corona y la ciudad de Nueva York, organizados por el Centro Musulmán de Nueva York, el Centro de Trabajadores de Flushing y la Coalición FED, llaman a una manifestación para exigir al senador estatal John Liu, quien representa a esas comunidades, a que se disculpe por apoyar ese proyecto.

La concentración se espera en frente de la biblioteca pública de Flushing a la 1:00 P.M.

“La comunidad de Flushing está indignada por las mentiras del senador, quien afirma que sus electores apoyan el casino, y exigiremos que la gobernadora Kathy Hochul y la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego no le hagan caso y rechacen el casino”, indicó este grupo de opositores en un comunicado.

Desde que aparecieron los primeros bocetos de este desarrollo los portavoces del Centro Musulmán de Nueva York compartieron “objeciones morales al juego debido al daño que causa a la sociedad”.

Además, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) demandó este miércoles a la Ciudad de Nueva York, acusando a la administración de Eric Adams de violar los términos de su contrato de arrendamiento a largo plazo del Centro Nacional de Tenis, para favorecer los planes del propietario de los Mets, Steve Cohen, para construir un casino en Queens.

La USTA, que organiza el US Open en Flushing Meadows-Corona Park, afirma que el acuerdo de la ciudad con el casino y el complejo Metropolitan Park, contraviene la cláusula de prelación del contrato de arrendamiento vigente con esta asociación.

La última carta

Desde que se asomó la idea de este desarrollo surgieron temores que genere adicciones al juego e implique cambios negativos en el panorama del condado, especialmente porque podría ser una amenaza para los pequeños negocios.

Los promotores y defensores afirman que el Metropolitan Park generará 23,000 empleos sindicalizados y beneficios comunitarios de más de $1,000 millones de dólares, mejoras en la infraestructura de transporte público y 450 viviendas asequibles.

Con la legislación estatal que aprobó la propuesta del cambio de uso de suelos para estos terrenos se presentó ante la Comisión Estatal de Juegos para la concesión de una licencia de casino.

Varias propuestas se han retirado recientemente, incluyendo proyectos en Times Square y Hudson Yards, una propuesta de Las Vegas Sands en el Nassau Coliseum y una oferta para construir un casino dentro de la tienda insignia de Saks Fifth Avenue.