Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 15 de noviembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 15 de noviembre. Los premios en efectivo suman un pozo de $10,000,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 15 de noviembre

Los números ganadores son: 05 08 10 15 28 33 35 38 41 48 52 53 56 59 62 63 70 73 78 79

Números ganadores de Numbers del sábado 15 de noviembre

Combinación mediodía: 04 08 04

Combinación noche: 08 01 05

Números ganadores de Win 4 del sábado 15 de noviembre

Combinación mediodía: 04 02 04 04

Combinación noche: 08 03 01 02

Números ganadores de Take 5 del sábado 15 de noviembre

Combinación mediodía: 05 06 07 13 15

Combinación noche: 02 08 24 32 39

Números ganadores de Cash4Life del sábado 15 de noviembre

Los números ganadores son: 17 30 37 47 55

Recomendaciones para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, existen algunos trucos que ayudan a mejorar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, ayuda mucho hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de seleccionar los números de la lotería.

En segundo lugar, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores tienden a aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja contar con un presupuesto que seguir fielmente. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería