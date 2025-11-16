Chicago: el tiempo para hoy domingo 16 de noviembre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 16 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) . Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:41 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:29 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan nubes escasas. La temperatura máxima estimada será de 46 grados Fahrenheit (8ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 41 (5 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 5% por la mañana, 65% por la tarde y 5% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día.