Dueños de Pequeños Negocios en NYC piden reformar ley de alquileres a corto plazo que limita a Airbnb y otros: encuesta

La gran mayoría (96%) de los propietarios de Pequeños Negocios apoya reformar las actuales regulaciones de alquileres a corto plazo en NYC, según una reciente encuesta realizada por la Cámara de Comercio Dominicana Americana (Dominican American Chamber of Commerce, DACh).

Los propietarios de negocios en los cinco distritos de la ciudad “coinciden en que la Ley Local 18 fue demasiado lejos y que sus normas excesivamente severas han reducido una fuente clave de turismo que sostiene las economías de los vecindarios”, dijo la organización en un comunicado.

Este viernes la concejal Mercedes Narcisse, propietarios de viviendas locales, el Comité de Residentes de Bowery y la DACh se manifestaron frente al Ayuntamiento en apoyo del Proyecto Intro 948-A, enmienda actualmente bajo consideración del Concejo Municipal, “que introduciría mejoras modestas en las regulaciones de alquileres a corto plazo en la ciudad de Nueva York, sin afectar la oferta de viviendas a largo plazo”, según sus defensores.

Resultados de la consulta:

● 96% de los pequeños negocios apoya la reforma a las actuales regulaciones de alquileres a corto plazo.

● 92% afirma que la disminución de alquileres a corto plazo ha reducido la estadía de turistas fuera de Manhattan.

● 82% considera que las regulaciones aprobadas en 2022 son “demasiado restrictivas”.

Ofrecer hogares en alquiler temporal en Nueva York utilizando plataformas como Airbnb, Vrbo y Booking.com quedó limitado en NYC tras la entrada en vigencia en septiembre de 2023 de leyes más estrictas sobre cómo y cuándo los residentes pueden hacerlo. Los defensores y la alcaldía sostienen que la proliferación de alquileres a corto plazo a través de plataformas ha hecho subir los alquileres y contribuido a alimentar la escasez de viviendas en la ciudad aumentando la indigencia, además de representar una competencia desleal para la industria hotelera.

Más de 2 millones de neoyorquinos viven en apartamentos con alquiler estabilizado. Según los críticos de Airbnb, muchos de sus costosos listados entran en esa categoría, sin que lo sepan los caseros ni el público.

Por su parte, DACh alega que “los pequeños negocios dependen en gran medida del turismo -y por lo tanto de los alquileres a corto plazo que atraen visitantes a los distritos exteriores, donde la oferta hotelera es limitada y está abrumadoramente concentrada en Manhattan. Casi el 90% de los pequeños negocios encuestados afirman que los alquileres a corto plazo ayudan a atraer turistas más allá de las zonas congestionadas y hacia los comercios locales, y alrededor del 80% dependen del turismo para su éxito económico”.

En los últimos meses, DACh ha expresado “un firme respaldo a la aprobación de nueva legislación que actualizaría las leyes de alquileres a corto plazo en la Ciudad de Nueva York. Esta propuesta permitiría que propietarios de viviendas unifamiliares y bifamiliares puedan compartir espacios adicionales en sus hogares por períodos cortos, aumentaría el límite de huéspedes de dos a cuatro adultos más niños, y eliminaría la prohibición de cerraduras interiores en las puertas. Estas reformas modestas pero significativas están reflejadas en el Proyecto Intro 948-A“.

“Las actuales regulaciones de alquileres a corto plazo están destruyendo a los pequeños negocios familiares en toda la Ciudad de Nueva York y no han hecho nada para mejorar las rentas o las vacancias,” dijo Maria Khury, Asesor Jurídico Principal de DACh. “Impulsar el turismo hacia los distritos exteriores es fundamental para la salud económica de nuestros vecindarios y para poner dinero directamente en los bolsillos de las familias trabajadoras. Apoyamos plenamente el Proyecto Intro 948-A y el alivio económico que traerá tanto a los propietarios de viviendas como a los pequeños negocios.”