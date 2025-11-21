Explosión en garage en Midtown Nueva York dejó 2 mujeres heridas

Dos mujeres jóvenes fueron hospitalizadas, una de ellas con heridas graves, luego de que la tapa de una rejilla de ventilación exterior de un estacionamiento en Midtown East Manhattan (NYC) explotase misteriosamente anoche, lanzando fragmentos de escombros hacia ellas.

Los bomberos de Nueva York (FDNY) creen que la explosión pudo haber sido causada por una falla en un generador dentro de un edificio. Las dos víctimas, ambas de 25 años, se encontraban frente al estacionamiento ubicado en la calle 53 Este cerca de la avenida Lexington, que forma parte del Sloan Kettering Cancer Center, cuando ocurrió la explosión alrededor de las 9 p.m. del jueves.

La tapa de la rejilla de ventilación salió volando y cruzó la calle, golpeando a las dos mujeres mientras pasaban frente al estacionamiento, informó la Policía de Nueva York. “El viernes por la mañana, aún había sangre en la acera frente al estacionamiento”, comentó Daily News.

Las paramédicas trasladaron a las dos mujeres al New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, donde una de ellas se encontraba inicialmente en estado crítico, según informó un portavoz de FDNY, cuyos inspectores están investigando la causa de la explosión.

El testigo Carlos Nanez vio cómo la rejilla volaba por los aires antes de impactar contra las mujeres. Corrió hacia ellas y encontró a una de las víctimas tendida en el suelo, inmóvil. “Fue aterrador, muy aterrador”, declaró a PIX 11 News. “Lo primero que hice fue llamar a emergencias, llamé al 911 por las chicas porque vi que una de ellas no respondía, no se movía”.