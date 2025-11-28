Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del viernes 28 de noviembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con muchos sorteos que dan a los participantes la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en sus sorteos o solamente quieres estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy viernes, 28 de noviembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del viernes 28 de noviembre

Combinación mediodía: 02 03 03 08

Combinación noche: 01 03 03 07

Números ganadores de Pick-4 del viernes 28 de noviembre

Combinación mediodía: 00 06 01 06 08

Combinación noche: 00 00 06 01 07

Números ganadores de Cash4Life del viernes 28 de noviembre

Los números ganadores son: 06 09 10 51 58

Cash Ball: 01

Números ganadores de Jersey Cash-5 del viernes 28 de noviembre

Los números ganadores son: 09 25 29 35 42 B-35

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $1,093,000

¿A qué hora empiezan los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey varían su frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que quiera o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y no tener que pensar.

Cuando se juega Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes lograr acertar los cuatro números en el orden concreto en el que se sortearon.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se celebra cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo es una vez al día.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos arrancan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

