Ofertón de Walmart: Tablet 2 en 1, con teclado incluido, baja de $200 a $83 por pocas horas

Walmart ha sorprendido en las últimas horas a muchos de sus compradores al rebajar una de las tablets 2 en 1 más completas del catálogo.

El dispositivo, cuyo precio original era de $200, se encuentra temporalmente en $83, una reducción de $117 que la convierte en una de las ofertas más llamativas para quienes buscan una opción económica, pero versátil y con prestaciones modernas.

La tablet funciona con Android 14 (versión 2025), certificado por GMS, lo que garantiza compatibilidad con aplicaciones populares y un desempeño fluido.

Esta versión también ofrece mejoras en seguridad, administración de energía y optimización de tareas, algo especialmente valioso para quienes utilizan su tablet tanto para trabajo como para entretenimiento.

Así es la tablet 2 en 1 que oferta Walmart

El corazón del equipo es un procesador Octa-core Allwinner A523 de 1,8 GHz, basado en la arquitectura A55, pensado para ejecutar juegos ligeros, videollamadas, navegación y multitarea sin complicaciones.

En cuanto al almacenamiento, incluye 8 GB de RAM (4 GB físicos + 4 GB por expansión virtual) y 64 GB de memoria interna, ampliables hasta 1 TB mediante tarjeta externa. Es una configuración pensada para quienes necesitan espacio para archivos, aplicaciones pesadas o contenido multimedia.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Walmart

Conectividad moderna y batería para todo el día

La tablet es compatible con Wi-Fi 6, además de conectividad de doble banda 5G + 2.4G, lo que favorece descargas rápidas y estabilidad en transmisiones.

También incorpora Bluetooth 5.0, útil para conectar audífonos, teclados, ratones y otros accesorios.

En autonomía, integra una batería de 7000 mAh, capaz de ofrecer hasta 12 horas de uso según el fabricante. Además, el puerto USB-C permite una carga más rápida y eficiente.

La pantalla IPS de 10.1 pulgadas (1280 x 800) brinda colores nítidos y buena experiencia de visualización. A esto se suma la certificación Widevine L1, que permite reproducir contenido en alta definición en plataformas compatibles.

Para sonido, incluye altavoces duales, mientras que en fotografía ofrece una cámara trasera de 13 MP y una frontal de 5 MP, suficientes para clases virtuales y videollamadas. También integra desbloqueo facial para un acceso cómodo.