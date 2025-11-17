Compradores alertan sobre cambio urgente en devoluciones de Walmart: ahora solo en efectivo

En plena temporada de compras navideñas, clientes de Walmart comenzaron a reportar un cambio inesperado en el proceso de devoluciones que podría afectar a miles de compradores.

Diversas publicaciones en redes sociales han advertido que, según su experiencia reciente, los reembolsos inmediatos solo se otorgan en efectivo cuando la compra original también se pagó en efectivo, algo que está generando retrasos y confusiones entre los consumidores.

Desde finales de octubre, usuarios en Facebook han relatado que, aunque las tiendas aceptan las devoluciones sin problema, quienes pagaron con tarjeta –ya sea crédito o débito– no reciben el dinero al momento.

En su lugar, el reembolso debe realizarse a la misma tarjeta utilizada, procedimiento que, según los testimonios, puede tardar entre 3 y 14 días en reflejarse.

Una clienta compartió un mensaje que se ha viralizado: “Aviso de servicio público: si vas a comprar regalos de Navidad en Walmart este año, asegúrate de pagar en efectivo. Las devoluciones, incluso si usaste tu tarjeta de débito, regresan a tu tarjeta, no hay cambios inmediatos”.

La mujer añadió que intentó cambiar unos leggings y pantalones deportivos que su esposo le había comprado, pero no pudo hacerlo porque él había pagado con tarjeta. “Tuve que esperar a que los $36 y fracción regresaran a la cuenta de mi esposo”, explicó.

Otro comprador publicó un mensaje similar a principios de noviembre: “Si compras en Walmart, la nueva política es que si pagas con débito no te darán efectivo de vuelta si necesitas devolver algo. Solo obtendrás efectivo si pagaste con efectivo y tienes tu recibo. Paguen en efectivo para evitar este problema”.

Hasta ahora, Walmart no ha confirmado oficialmente un cambio en su política, aunque los testimonios coinciden en que los reembolsos en efectivo únicamente se otorgan cuando la compra original también se pagó en efectivo.

Para quienes pagaron con tarjeta, la devolución se procesa exclusivamente como acreditación bancaria.

Pese a estas molestias, la tienda amplió su ventana de devoluciones para hacer frente al volumen propio de la temporada.

Los artículos comprados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre podrán devolverse hasta el 31 de enero de 2026, otorgando más de tres meses para realizar cambios o reembolsos.

Fuera de este periodo, el límite habitual es de 90 días.

No todos los productos entran en este esquema ampliado. Artículos como teléfonos móviles, planes de protección, electrodomésticos grandes, productos Dyson, alimentos, bebidas y ciertos artículos de temporada o de lujo tienen ventanas de devolución más cortas.

Según la National Retail Federation, las devoluciones aumentan alrededor de 20% durante las fiestas.

Solo el año pasado, los productos regresados tuvieron un valor estimado de $890 mil millones de dólares, equivalentes a casi el 17% de todas las ventas del país.

En este contexto, algunos comercios también han ajustado sus reglas: Kohl’s podría aplicar un cobro de reposición del 15% en ciertos artículos, mientras que Macy’s ha establecido una tarifa de 9.99 dólares en algunas devoluciones.

