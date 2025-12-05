Pantone revela cuál será el “color del año” de 2026

Cada diciembre, desde 1999, Pantone marca una pauta global dentro del diseño, la moda y el marketing al anunciar su esperado Color del Año.

La selección suele convertirse en tendencia y refleja un estado anímico colectivo, una lectura del momento cultural que atravesamos. Para 2026, la compañía optó por una elección sorprendentemente sobria: PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un tono blanco etéreo que apuesta por el descanso y la reflexión en medio de la agitación moderna.

Aunque a primera vista pueda parecer un color poco llamativo, Pantone sostiene que precisamente esa neutralidad es su fuerza. En su comunicado, la firma explica que Cloud Dancer representa un llamado a frenar, respirar y encontrar espacio mental en una sociedad saturada de estímulos. Este blanco suave funciona como un recordatorio de que, en ocasiones, la verdadera fortaleza está en la quietud y no en la acción constante.

La empresa describe el tono como un símbolo de calma, ideal para un mundo que intenta reconectarse consigo mismo tras años de presión, ritmo acelerado y expectativas sociales crecientes. Según Pantone, el color refleja un momento en el que la humanidad busca volver al origen, revalorar el silencio y permitir que las ideas maduren con mayor intención. En contraste con la cultura del “hacer”, Cloud Dancer promueve el “ser”.

Un color para replantear la manera en que vivimos

En este sentido, Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, subrayó en un comunicado que estamos viviendo una etapa de transformación global. “En este momento en que reimaginamos nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer es un tono discreto que ofrece una promesa de claridad”, afirmó. Para Eiseman, el ruido exterior se ha vuelto tan dominante que ha comenzado a opacar las voces internas, dificultando la introspección. El color elegido, asegura, fomenta ese retorno a la esencia.

La especialista añadió que Cloud Dancer actúa como una declaración consciente de simplificación. Al reducir la saturación visual y sensorial, permite enfocarse en lo esencial. Ese equilibrio, explica, ayuda a liberar la mente del peso de las distracciones que compiten por nuestra atención diaria, desde la sobrecarga digital hasta las preocupaciones sociales constantes.

Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, coincidió en que este tono captura un deseo creciente: vivir de manera más auténtica, con más propósito y menos excesos. Para ella, la elección de 2026 responde a una sensibilidad colectiva que busca estabilidad emocional, conexión humana y una visión más esperanzadora del porvenir. “Estamos viviendo un tiempo de transición en el que las personas buscan verdad, posibilidad y una nueva forma de vivir”, afirmó.

Cloud Dancer también se interpreta como un nuevo inicio, una superficie en blanco lista para ser transformada. Esa metáfora del “lienzo limpio” resuena especialmente en sectores creativos, donde la claridad mental y la libertad para explorar nuevas ideas son esenciales. Pantone señala que los espacios visuales limpios fomentan la innovación, pues permiten que la imaginación fluya sin saturación estética.

Además, esta elección pone sobre la mesa la tensión contemporánea entre el crecimiento tecnológico y la necesidad irrenunciable de conexión humana. Mientras el mundo avanza hacia un futuro cada vez más digitalizado, Pantone reconoce la urgencia de equilibrar ese progreso con un entorno emocional sano. Pressman apuntó que Cloud Dancer “ejemplifica nuestra búsqueda de equilibrio entre nuestro futuro digital y nuestra necesidad primitiva de contacto humano”.

Como es habitual, muchos diseñadores y profesionales del color se preguntaron por los valores RGB y CMYK del tono seleccionado. Sin embargo, Pantone recordó que su sistema de color, el Pantone Matching System (PMS), fue creado precisamente para garantizar que una tonalidad sea reproducida de manera idéntica en cualquier proceso de producción. Por ello, los únicos códigos válidos para obtener el color exacto en cualquier material o soporte son los códigos Pantone. En este caso, la referencia oficial es PANTONE 11-4201, sin equivalencias técnicas directas en otros modelos cromáticos.

La elección de Cloud Dancer confirma una tendencia que ha crecido en los últimos años: la búsqueda de bienestar, serenidad y claridad en una era marcada por el agotamiento emocional y la hiperconectividad. El color se alinea con el auge del minimalismo, la meditación, los espacios de descanso sensorial y el diseño calmado. También simboliza la intención de empezar de nuevo sin ruido, sin sobresaturación y con una mirada más humana hacia el futuro.

Al final, más que una simple tonalidad, Pantone propone un mensaje: en tiempos en los que el mundo parece avanzar demasiado rápido, la pausa es un acto de resistencia y un camino hacia la claridad. Y, al menos, para 2026, esa resistencia viene en forma de blanco suave, silencioso y profundamente contemplativo.

