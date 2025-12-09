10 películas ambientadadas en Navidad (no navideñas) que merecen un maratón

¿Quién dijo que todas las películas de diciembre deben enfocarse en la Navidad? Aunque es la tradición más recurrente, también existen opciones que, sin incluir una temática navideña, están ambientadas en la época.

Te compartimos una lista de diez títulos que ocurren en Navidad y que, por su tono, elenco y atmósfera, son dignas para disfrutar de un maratón de películas.

Algunas son referentes del cine de acción, otras del thriller psicológico y nunca falta el romance.

10 películas ambientadas en Navidad que puedes disfrutar en diciembre

1. Die Hard (1988) – Star+

Aunque se debate si es o no una “película navideña”, lo cierto es que la historia de John McClane enfrentándose a un grupo criminal en plena fiesta de Nochebuena sigue siendo un clásico del cine de acción.

La Navidad solo sirve como marco, pero aporta un contraste que hace aún más memorables sus secuencias en el Nakatomi Plaza.

2. The Long Kiss Goodnight (1996) – Apple TV

Este thriller mezcla acción y misterio mientras sigue a una mujer que, durante las fiestas, comienza a recuperar recuerdos de una vida pasada como agente secreta.

Su tono frenético y el ambiente invernal terminan reforzando la dualidad entre la calidez navideña y la violencia que rodea a la protagonista.

3. Gremlins (1984) – HBO Max

Aunque muchos la asocian con la Navidad, en realidad es una comedia de terror con tintes caóticos sobre criaturas traviesas que siembran el caos en un pequeño pueblo. La nieve, las luces y el aire festivo contrastan con la anarquía que provocan estos pequeños seres.

4. Lethal Weapon (1987) – HBO Max

La primera aventura de los detectives Riggs y Murtaugh ocurre durante las fiestas y usa ese contraste para dar un toque irónico al ambiente de tensión policial.

La Navidad refuerza la idea de segundas oportunidades y vínculos inesperados, sin perder su esencia de película de acción.

5. Iron Man 3 (2013) – Disney+

Tony Stark enfrenta una crisis personal y una amenaza global justo en diciembre. La ambientación navideña subraya sus conflictos emocionales y le da un giro distinto dentro del universo de superhéroes, con una historia más introspectiva que explosiva.

6. Batman Returns (1992) – HBO Max

En esta secuela dirigida por Tim Burton, Ciudad Gótica adopta un aire lúgubre envuelto en adornos navideños. La temporada festiva sirve como escenario perfecto para una historia de marginación, poder y dualidades, mientras Batman enfrenta a El Pingüino y Gatúbela.

7. While You Were Sleeping (1995) – Disney+

Este romance se desarrolla durante las fiestas y sigue a una mujer que, por accidente, termina involucrada con la familia de un hombre al que ha salvado. Es dulce, cálida y refleja las posibilidades inesperadas que pueden surgir durante la época decembrina.

8. Edward Scissorhands (1990) – Disney+

La Navidad aparece como un momento clave en esta fábula moderna, donde un joven con manos de tijeras intenta integrarse a una comunidad suburbana. Su atmósfera invernal y la mirada poética de Burton crean uno de los momentos más recordados del cine fantástico.

9. Eyes Wide Shut (1999) – HBO Max

La última película de Stanley Kubrick utiliza Nueva York en temporada navideña como una metáfora visual para hablar sobre deseo, secretos y desconexión emocional. La decoración festiva contrasta con la tensión psicológica que atraviesa toda la historia.

10. The Hateful Eight (2015) – Netflix

Aunque no es una película navideña, su ambientación nevada y el encierro de los personajes durante una tormenta la vuelven ideal para diciembre.

El guion de Tarantino propone una historia de desconfianza, violencia contenida y alianzas frágiles que se intensifica con el clima hostil.