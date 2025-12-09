Nueva York: el tiempo para hoy martes 9 de diciembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este martes en Nueva York? Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 34ºF (1ºC) de máxima y 34ºF (1ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:28 h. En total, tendremos 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 34 y los 43 grados Fahrenheit (1 y 6ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 58% por la mañana, 55% por la tarde y 58% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.