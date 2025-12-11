EE.UU. sanciona a los “narcosobrinos” de la esposa de Maduro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra los conocidos “narcosobrinos” de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, quienes habían sido liberados en 2022 por la administración de Joe Biden.

Las medidas anunciadas por el Tesoro en un comunicado también alcanzan a un empresario vinculado al entorno presidencial venezolano y a varias empresas navieras relacionadas con el transporte de petróleo venezolano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció que las sanciones recaen sobre Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa de Maduro, acusados de retomar actividades de narcotráfico tras su regreso a Venezuela en 2022.

Ambos habían sido condenados en 2016 en Estados Unidos por planear el envío de cientos de kilogramos de cocaína, pero recibieron un indulto de Biden seis años después, como parte de negociaciones con el régimen chavista que recibió críticas de la oposición venezolana.

“El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro está inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar las medidas.

El funcionario sostuvo además que las sanciones “desbaratan el intento fallido de la Administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro” y subrayó que, bajo la presidencia de Donald Trump, Washington continuará exigiendo responsabilidades al entorno del régimen venezolano.

Proliferación de drogas

El Tesoro explicó que los dos fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 14059 “por haber participado o intentado participar en actividades […] que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas”, según el comunicado.

Junto a ellos también fue sancionado Carlos Erik Malpica Flores, exfuncionario venezolano y tercer sobrino de Cilia Flores mencionado en la acción de este jueves.

OFAC indicó que Malpica fue retirado de la lista de sancionados en 2022 por la administración Biden, pero ahora vuelve a ser designado bajo la Orden Ejecutiva 13692 por su rol dentro del aparato estatal venezolano.

Según el Departamento del Tesoro, los tres sobrinos se suman nuevamente a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde ya figuran Maduro, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra (hijo del líder socialista) y los hermanos Gavidia Flores.

La medida también alcanza al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, acusado de mantener negocios con la familia Maduro-Flores y de facilitar envíos de productos petroleros para el régimen venezolano. OFAC lo designó bajo la Orden Ejecutiva 13850 por operar en el sector petrolero venezolano.

Compañías navieras

El comunicado detalla además sanciones contra Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited y Full Happy Limited, compañías navieras señaladas por transportar petróleo venezolano mediante prácticas marítimas “engañosas e inseguras”.

A la vez, seis buques asociados fueron identificados como propiedad bloqueada por cargar crudo venezolano mientras ocultaban su ubicación o manipulaban transmisiones de navegación, según el Tesoro.

El Tesoro recordó que, tras esta acción, todos los bienes de las personas y empresas sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. También advirtió que ciudadanos e instituciones financieras, dentro y fuera del país, podrían enfrentar sanciones civiles o penales si mantienen transacciones con los individuos o entidades designadas.

La OFAC reiteró que estas medidas forman parte del esfuerzo por impedir que el sector petrolero venezolano continúe financiando al “régimen ilegítimo” y afirmó que seguirá actuando para frenar redes de evasión de sanciones y actividades de narcotráfico asociadas a figuras del entorno de Maduro.