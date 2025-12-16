FBI: $50,000 dólares por información sobre inmigrante en muerte de madre y niño en NJ

FBI está ofreciendo una recompensa de hasta $50,000 dólares por información que conduzca al arresto de un hombre acusado de matar a una compañera de trabajo y a su hijo de 6 años en Maple Shade (Nueva Jersey) hace más de ocho años.

Se cree que Nazeer Hameed huyó a India seis meses después de los asesinatos a puñaladas de Sasikala Narra (38) y su hijo de 6 años, Anish Narra, ocurridos el 23 de marzo de 2017, según las autoridades.

“La escena ese día fue inimaginable”, declaró el jefe de policía de Maple Shade, Christopher J. Fletcher, en un comunicado publicado previamente. “Quienes acudieron presenciaron la masacre de una madre y su hijo pequeño que pasaron sus últimos momentos luchando por sus vidas”.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, insta al gobierno de la India a colaborar en la extradición de Hameed, destacó ABC News. El sospechoso de 38 años fue acusado en ausencia el mes pasado de dos cargos de homicidio en primer grado y delitos relacionados con armas tras una investigación de ocho años que contó con la colaboración de agencias federales.

El sospechoso fue vinculado a los dos homicidios tras el hallazgo de una gota de sangre en el lugar de los hechos. La policía afirmó que la sangre coincidía con la de alguien sin parentesco con las víctimas. Hameed fue identificado positivamente por las autoridades después de que la empresa para la que trabajaba, Cognizant, aceptara enviar su computadora portátil de trabajo a Estados Unidos para un análisis forense en 2024.

Las autoridades indicaron previamente que Hameed laboraba con Hanumantha Narra, esposo de Sasikala. Ambos se encontraban en Estados Unidos trabajando como consultores para una empresa con sede en Filadelfia. La mujer víctima también trabajaba para Cognizant.

Tanto la madre como su hijo recibieron varios cortes en el cuello y mostraban signos de heridas defensivas. Hameed regresó a India seis meses después de los homicidios y tomó medidas exhaustivas para ocultar su huella digital, según las autoridades.

Los investigadores descubrieron que Hameed había estado acosando a Hanumantha antes de los crímenes y que también residía en el complejo de apartamentos Fox Meadows, donde vivían los Narra.

“Gracias a nuestros colaboradores federales por apoyar esta investigación”, declaró la Fiscalía del condado Burlington en un comunicado esta semana. “La extradición de Nazeer Hameed seguirá siendo una prioridad hasta que sea devuelto a Nueva Jersey y procesado”.

Se pide a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que llame al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o a la embajada o consulado estadounidense más cercano, detalló NJ.com. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

