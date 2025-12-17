Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 17 de diciembre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 17 de diciembre. El total del pozo de los premios en efectivo es de $13,600,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 17 de diciembre

Los números ganadores son: 01 06 07 16 17 20 22 24 25 27 29 30 32 37 38 45 49 55 59 65

Números ganadores de Numbers del miércoles 17 de diciembre

Combinación mediodía: 04 05 08

Combinación noche: 02 03 01

Números ganadores de Win 4 del miércoles 17 de diciembre

Combinación mediodía: 00 01 04 03

Combinación noche: 00 09 03 00

Números ganadores de Take 5 del miércoles 17 de diciembre

Combinación mediodía: 04 10 23 31 33

Combinación noche: 13 21 31 36 39

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 17 de diciembre

Los números ganadores son: 03 32 33 36 59

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es importante evitar ciertos errores que disminuyen las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es seleccionar números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto limita la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no revisar los resultados de la lotería correctamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Trucos para elegir tus números de lotería

Elegir números de lotería puede ser un un desafío por la dificultad de escoger, pero hay algunas estrategias que pueden hacer fácil este proceso y aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es basarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y eligiendo aquellos con mayor frecuencia. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, seleccionando números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

Otra forma útil es usar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá más boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, siempre que tengas más de 18 años (el lugar de residencia no importa).

