Se difunde impactante video del asesinato de Mario Pineida en Guayaquil

La violencia que azota a la ciudad de Guayaquil ha tocado las fibras más sensibles del deporte nacional. Mario Pineida, conocido cariñosamente como “El Pitbull”, fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en los exteriores de una carnicería en el sector de Samanes 4.

El defensor de 33 años, quien cosechó éxitos con Independiente del Valle, Barcelona y tuvo un paso por el Fluminense de Brasil, falleció de manera inmediata ante la mirada de transeúntes.

El momento del ataque

Las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona muestran una secuencia rápida y letal. El video comienza con Pineida saliendo del establecimiento comercial acompañado por su madre y su pareja. Mientras se disponían a retirarse del lugar, una motocicleta con dos individuos a bordo aparece en el encuadre, aproximándose a gran velocidad hacia las víctimas.

En la grabación se observa cómo el parrillero (el acompañante en la moto) desciende del vehículo antes de que este se detenga por completo. Sin mediar palabra, el atacante desenfunda un arma de fuego y comienza a disparar a quemarropa contra el futbolista. Pineida intenta reaccionar, pero es alcanzado por múltiples impactos que lo hacen desplomarse instantáneamente sobre la acera.

ACTUALIZACIÓN FALLECIMIENTO MARIO PINEIDA



Los dos tipos van directo a dispararles a Mario, pero sobre todo a Guisella Fernandez 🇵🇪 39 años



Según #PoliciaNacional la pareja del jugador tenía un local de📲 y recibió amenazas previas



94.5 📻



https://t.co/aphPd0nGXV — Jorge Régulo De Mora (@ReguloDe17) December 18, 2025

El video también documenta el momento en que los disparos alcanzan a las mujeres que lo acompañaban. Su pareja cae junto a él, mientras que su madre, herida, intenta buscar refugio detrás de unos vehículos estacionados. Tras asegurar el ataque, los sicarios huyen del lugar con rumbo desconocido, dejando tras de sí una escena de caos y desesperación captada nítidamente por el lente de seguridad.

Un legado manchado por la tragedia

La muerte de Pineida no es solo la pérdida de un deportista, sino la de un referente del Barcelona SC, club con el que ganó dos títulos nacionales (2016 y 2020) y alcanzó dos semifinales de la Copa Libertadores. La institución “torera” emitió un comunicado expresando su profunda consternación, describiendo al jugador como un hombre que siempre mostró “garra, entrega y amor por la amarilla”.

Este suceso ocurre en un contexto de crisis de seguridad en Ecuador, donde figuras públicas y ciudadanos comunes se han visto envueltos en la creciente ola de criminalidad organizada. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones pertinentes, utilizando el video difundido como pieza clave para identificar a los responsables de este doble asesinato que enluta al balompié continental.