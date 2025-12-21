Rusia descarta reunión para negociar plan de paz con Ucrania y EE.UU. a corto plazo

Una reunión a tres bandas entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos actualmente no está en la agenda, dijo este domingo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

“Nadie ha hablado aún de una forma seria sobre esa iniciativa y por lo que yo sé, no se está trabajando en ello”, dijo Ushakov a la agencia TASS.

Agregó que el enviado del Kremlin, Kiril Dmítriev, informará a su vuelta a Moscú sobre las consultas que ha mantenido en Miami con los representantes de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En cuanto a los cambios que pretenden introducir los europeos al plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, Ushakov subrayó que éstos “no mejoran las perspectivas de lograr una paz duradera”.

Rusia confirma que negociaciones con EE.UU. son “constructivas”

El emisario del Kremlin Dmítriev afirmó horas antes que las negociaciones con la parte estadounidense están siendo “constructivas” y se alargarían también este domingo.

La reunión para impulsar las negociaciones de paz en Ucrania – una de las prioridades de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado- tiene lugar después de que Witkoff y Kushner sostuvieran un encuentro este viernes con enviados ucranianos y europeos también en Miami.

El negociador jefe ucraniano, Rustem Umérov, dijo que esas conversaciones con sus pares estadounidenses concluyeron con el compromiso de avanzar en los esfuerzos por llegar a una resolución definitiva de la guerra, que comenzó con la invasión de Moscú a territorio de Ucrania en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este sábado que Washington propuso celebrar negociacio.

