Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 24 de diciembre de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 24 de diciembre. El total del pozo de los premios en efectivo es de $2,000,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 24 de diciembre

Los números ganadores son: 06 12 14 17 18 19 24 39 45 48 56 57 61 62 65 68 70 74 76 80

Números ganadores de Numbers del miércoles 24 de diciembre

Combinación mediodía: 04 07 05

Combinación noche: 01 01 00

Números ganadores de Win 4 del miércoles 24 de diciembre

Combinación mediodía: 01 09 02 02

Combinación noche: 00 06 04 00

Números ganadores de Take 5 del miércoles 24 de diciembre

Combinación mediodía: 08 14 17 19 33

Combinación noche: 12 20 22 32 36

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 24 de diciembre

Los números ganadores son: 04 17 18 21 60

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es importante evitar ciertos errores que reducen las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más típicos es elegir números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto limita la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería correctamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Para finalizar, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Estrategias para hacer tu jugada de lotería

Elegir números de lotería puede ser un reto, pero existen algunas tácticas que pueden facilitar este proceso y aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es basarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y seleccionando aquellos más frecuentes. Esto se apoya en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

¿Qué días se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan todos los días para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

