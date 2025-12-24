Voces Latinas: Otros servicios para latinos y latinas en Queens

En una columna reciente les conté algunos aspectos del trabajo de Voces Latinas, una organización comunitaria fundada hace 22 años que forma parte de nuestra Hispanic Federation. Les dije, por ejemplo, que la misión original de Voces Latinas fue reducir la tasa de transmisión del VIH/SIDA y empoderar y educar a las y los inmigrantes, además de desarrollar su capacidad de liderazgo. Y que con el correr del tiempo, la agencia agregó programas y servicios para satisfacer otras necesidades de la comunidad latina de Jackson Heights, en Queens, y zonas vecinas.

“Parte de lo que hacemos”, explica Nathaly Rubio-Torio, Presidenta de la Junta de Directores de Voces Latinas, “es tratar de llegar a nuestra comunidad, porque muchos tienen miedo de pedir ayuda. Especialmente, y debido a la situación inmigratoria de las personas, cuando se trata de solicitar ayuda para conectarse con servicios de salud”.

Uno de los programas más originales de Voces Latinas es el de educación de futuros médicos acerca de la comunidad hispana, y sus características y necesidades específicas.

“Se trata de un programa que implementamos en colaboración con Mount Sinai School of Medicine y con el Hospital Elmhurst”, comenta Rubio-Torio. “Los residentes, que ya están en sus últimos años de prácticas de medicina, vienen a Voces Latinas, observan el trabajo que hacemos en todos los departamentos, hacen preguntas, escuchan las necesidades, salen a hacer labores de alcance… O sea, nos acompañan en todo lo que hacemos para que ellos mismos entren a la comunidad y escuchen sus necesidades”.

Otro aspecto fundamental de los servicios de Voces Latinas se refiere a la inmigración, en particular los servicios de ayuda legal, que se realizan con la generosa colaboración de abogados que trabajan pro bono —es decir, sin cobrar honorarios—o que cobran muy poco. Esa ayuda comprende, por ejemplo, las solicitudes de permisos de trabajo, y de las Visas T y U. La Visa U permite vivir legalmente y trabajar a las víctimas de ciertos delitos que cooperen con las autoridades. La Visa T otorga los mismos derechos, aunque solamente por cuatro años, a las víctimas de trata de personas, ya sea por trabajo forzado o explotación sexual.

Voces Latinas también brinda asistencia integral a las y los latinos que buscan empleo, desde la confección de hojas de vida –también conocidas como currículums o résumes—hasta cómo buscar trabajo en Internet, qué terminología y vocabulario usan los empleadores, cómo comportarse en las entrevistas laborales, cómo determinar si existen situaciones de explotación y qué hacer en esos casos.

Finalmente, esta agencia de Jackson Heights también lleva a cabo diversas campañas periódicas referidas a aspectos fundamentales para nuestra comunidad.

“Una campana que desarrollamos de manera constante es la inscripción de votantes”, termina diciendo Nathaly Rubio-Torio, “porque siempre estamos educando y dando información en español sobre ese tema. Y otras más, como nuestra campaña para reducir o eliminar las deudas por atención de la salud. Hay gente que no puede pagar las deudas de este tipo, aunque hay ciertos derechos y recursos disponibles. Y sobre eso educamos a nuestra comunidad en español”.

Las personas que deseen más información sobre esta organización que forma parte de nuestra Federación Hispana, pueden visitar el sitio Web de Voces Latinas, o llamar al (718) 593-4528.

Y si desean saber más sobre la Hispanic Federation y otras de nuestras agencias miembro, consulten nuestro sitio Web.

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation