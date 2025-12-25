Clima de hoy en Chicago para este jueves 25 de diciembre

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 25 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC) . Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 30ºF (-1ºC) de máxima y 30ºF (-1ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 40 durante el día y del 68 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:17 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:25 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Se estima que la temperatura máxima sea de 46 grados Fahrenheit (8ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 37 (3 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 60% por la mañana, 3% por la tarde y 60% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima