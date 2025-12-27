Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del sábado 27 de diciembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con muchas modalidades de juego que otorgan a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o sencillamente quieres estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy sábado, 27 de diciembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del sábado 27 de diciembre

Combinación mediodía: 07 06 08 03

Combinación noche: 00 05 01 08

Números ganadores de Pick-4 del sábado 27 de diciembre

Combinación mediodía: 04 03 02 03 03

Combinación noche: 05 00 07 05 08

Números ganadores de Pick-6 del sábado 27 de diciembre

Combinación original: 04 05 12 23 39 41

Bote acumulado: $8,000,000

Números ganadores de Cash4Life del sábado 27 de diciembre

Los números ganadores son: 10 12 21 22 35

Cash Ball: 04

Números ganadores de Jersey Cash-5 del sábado 27 de diciembre

Los números ganadores son: 14 22 25 30 42 B-30

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $224,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia en función el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que desee o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y evitar la indecisión.

Si juegas a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden concreto en el que se sortearon.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se efectúa cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se juega una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos son a las 9:00 PM de la tarde (ET) y proporcionan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador marca seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

