¿Rumbo a Arabia? Ramón Planes abre las puertas del Al Ittihad a Vinícius Jr.

La ofensiva del fútbol árabe por las máximas figuras de Europa parece no tener tregua al cierre de este 2025. Ramón Planes, responsable de la parcela deportiva del Al Ittihad, ha puesto nombre y apellido al próximo gran anhelo de la liga saudí: Vinícius Jr.

El directivo español fue contundente al señalar que el club está preparado para realizar los movimientos necesarios que permitan el desembarco del “7” madridista en Oriente Medio, considerando que las condiciones para un acuerdo podrían estar dándose de manera favorable.

Según Planes, la incorporación de Vinícius no es un simple rumor, sino un plan trazado minuciosamente por la directiva. “Las puertas están abiertas para él. Vemos una posibilidad real de que Vinícius llegue pronto, ya que es uno de nuestros objetivos primordiales”, afirmó el ejecutivo, subrayando que la ambición del Al Ittihad es rodearse de los mejores talentos del planeta en su plenitud profesional.

Un objetivo estratégico en un momento clave

Estas declaraciones llegan en un momento particular para el brasileño, quien, según reportes recientes, ha visto una fluctuación en su valor de mercado durante el último año. Para el Al Ittihad, esta ventana de oportunidad representa el momento ideal para presentar una propuesta que resulte atractiva tanto para el jugador como para el Real Madrid.

Vinícius Jr. Crédito: Manu Fernandez | AP

La intención del club árabe es convertir a Vinícius en la nueva cara de la liga, relevando o complementando el impacto que han tenido otras figuras veteranas en la región.

Planes también insinuó que el proyecto deportivo y económico del club es lo suficientemente robusto como para seducir a un futbolista de la jerarquía de Vini. La estrategia del Al Ittihad busca aprovechar el dinamismo del mercado actual para dar un golpe de autoridad que reafirme el poderío de la liga saudí frente a las potencias europeas.

El Real Madrid, a la expectativa

Aunque desde Valdebebas la postura oficial siempre ha sido la de retener a sus estrellas, las palabras de Planes elevan la tensión de cara al próximo mercado de fichajes. La confirmación de que existe un interés real y una “posibilidad alta” pone a la directiva blanca y al entorno del jugador en una posición de análisis ante lo que podría ser uno de los traspasos más costosos y mediáticos en la historia del deporte.

Por ahora, el Al Ittihad mantiene su postura de puertas abiertas, esperando que el interés manifestado por su director deportivo se traduzca en negociaciones formales que puedan concretar la llegada del astro brasileño a Yeda.