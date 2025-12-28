Murió la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

La madrugada de este domingo se ha confirmado la muerte de la actriz francesa Brigitte Bardot, a los 91 años. La actriz y modelo había sido operada recientemente y estaba en recuperación.

La confirmación de la muerte fue dada a través de un comunicado difundido por Fondation Brigitte Bardot, una organización sin fines de lucro que la propia Bardot creó para proteger animales.

Bardot es considerada una musa del cine francés. Alcanzó la fama en los años 50 y durante dos décadas logró crear una sólida carrera en el cine, además, de convertirse en una de las caras favoritas de algunas revistas.

La película que hizo que la carrera de la actriz, nacida en París en 1934, diera un salto fue ‘Et Dieu… créa la femme’ (1956), dirigida por Roger Vadim. En total grabó 47 películas, entre las que se puede mencionar En cas de malheur (1958), La Vérité (1960), entre otras.

En 1973, cuando solo tenía 39 años, decidió retirarse de la actuación. Se dice que se mudó a una casa de Saint-Tropez y comenzó a poner mucha más atención en el activismo por los animales. La última película en la que participó se llama ‘L’histoire très bonne et très joyeuse’ de Colinot Trousse-Chemise y estrenó el mismo año en que anunció su retiro.

La actriz y modelo hizo oficial su labor como activista en 1986, año en que fundó la Fondation Brigitte Bardot. Se dice que la creó con el dinero que recaudó al subastar gran parte de sus pertenencias personales y joyas. La organización se centra en los animales y presenta tres áreas de trabajo: lucha contra la caza de focas y el comercio de pieles, campañas de esterilización de animales abandonados, y la gestión de refugios propios y la financiación de proyectos de conservación en más de 60 países.