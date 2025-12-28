Part of the Solution (POTS): nutriendo a El Bronx con alimentos, dignidad y esperanza

En El Bronx, donde miles de familias enfrentan diariamente los retos de la inseguridad alimentaria y el aumento del costo de vida, existe una organización que ha permanecido firme por más de cuatro décadas: Part of the Solution (POTS). Para muchos, este centro comunitario no es solo un lugar para recibir alimentos, sino un espacio donde se recupera la esperanza, la dignidad y un sentido de pertenencia. Y pocas historias reflejan mejor esa misión que la de Taina Rodríguez, hoy directora asociada de Servicios de Alimentos y Dignidad, quien llegó por primera vez a POTS siendo una niña de 11 años en busca de ayuda con su familia.

Rodríguez recuerda que su madre la llevó diciendo que iban a un restaurante. Y, de hecho, así se sintió: mesas servidas con respeto, un ambiente cálido y una comunidad que acogía a todos sin preguntas. “Esa dignidad lo fue todo,” afirma. Aquella experiencia marcó su vida. Tanto así, que un día regresó, esperando conseguir un trabajo para ayudar en su casa, solo para descubrir que quienes servían allí eran voluntarios. “Me abrió los ojos a la bondad de la gente,” explica. “Desde ese momento supe que quería ser parte de esto.”

Hoy, Rodríguez lidera los mismos programas que un día apoyaron a su familia, incluyendo el comedor comunitario, la despensa de alimentos y los servicios de bienestar. Su historia encarna el espíritu de POTS: la idea de que un acto de solidaridad puede transformarse en un ciclo continuo de servicio y liderazgo.

La organización trabaja en estrecha colaboración con Caridades Católicas de Nueva York, una alianza que fortalece su capacidad para atender necesidades inmediatas mientras ayuda a las familias a construir estabilidad a largo plazo. Juntas, ambas entidades comparten recursos, voluntarios y apoyo financiero que amplían significativamente los programas de POTS.

La temporada navideña es, sin duda, uno de los momentos más demandantes. Rodríguez describe el aumento reciente de necesidad como “casi como los primeros días de la pandemia.” El cierre del gobierno federal ha limitado aún más los beneficios en los que muchas familias confiaban. Para responder, POTS organiza campañas de alimentos, realiza compras masivas y coordina distribuciones especiales que requieren meses de preparación.

Pero la ayuda ofrecida va mucho más allá de los alimentos. El Comedor Comunitario y la Despensa son espacios donde las personas encuentran consuelo emocional y una comunidad que las recibe con respeto. “La comida une a las personas,” dice Rodríguez. “Es cuidado, es consuelo y, muchas veces, es el primer paso para que alguien recupere su confianza.”

El gerente de la despensa, Christopher Minaya, destaca la importancia del voluntariado, especialmente el que llega a través de Caridades Católicas. “Es como juntar dos equipos de estrellas,” comenta. Para muchos voluntarios, la experiencia se convierte en un llamado profundo al servicio, al ver de primera mano la magnitud de la necesidad.

Con la expansión reciente de su almacén y el fortalecimiento de su Centro de Bienestar, POTS ha logrado duplicar e incluso triplicar la cantidad de hogares atendidos. A pesar de los retos, una promesa permanece inquebrantable: estar siempre presentes para la comunidad.

Cuando se le pregunta qué significan para ella la comida, la dignidad y la comunidad, Rodríguez responde con una sola palabra: “Esperanza.” Y eso es precisamente lo que POTS ofrece todos los días — una esperanza que se sirve con generosidad, respeto y compasión.

