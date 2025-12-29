Beyoncé y Jay-Z comenzará a construir una mansión en Reino Unido

La estrella pop Beyoncé y su esposo Jay-Z ya podrán comenzar la construcción de su nueva mansión en Reino Unido. Recientemente, se ha informado que la pareja construirá aprovechándose de una ley de Reino Unido que les dará permiso para desarrollar el proyecto, aunque es una zona en la que no se suelen dar estos permisos de construcción.

En julio de este año, se informó que la pareja estaba buscando una propiedad en Reino Unido e incluso la cantante aprovechó su visita a Europa, por su gira, para visitar algunas viviendas y evaluar posibilidades.

En ese momento, Beyoncé sobrevoló Cotswolds en un helicóptero y al parecer fue la zona que les convenció.

Ahora, ‘The Sun’ ha informado que compraron un terreno en una zona rural de Cotswolds. En Reino Unido, los permisos de construcción son muy difíciles de conseguir, pues varias zonas son protegidas e incluso consideradas de interés histórico. El proyecto de construcción se podrá concretar gracias a que existe una cláusula de exención especial en el Marco Nacional de Política de Planificación del Gobierno.

La cláusula permite que se construyan vivienda en zonas rurales donde normalmente no se habría obtenido los permisos. La condición es que el proyecto que se presenta sea de “calidad excepcional y verdaderamente sobresaliente, reflejando los más altos estándares en arquitectura”.

Aunque es un beneficio para la poderosa pareja de la industria musical, esta cláusula ha sido muy criticada y ha sido calificada como una “cláusula de la persona rica”.

En el listado, el cual fue consultado por ‘The Sun’, se dice que “el sitio para la nueva casa está al comienzo de un largo camino que serpentea a través de un hermoso campo hasta un mágico lago boscoso”.

