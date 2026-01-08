Amaia Montero responde con cariño a La Oreja de Van Gogh tras su emotiva carta

Fue durante el año 2025 cuando La Oreja de Van Gogh informó el regreso de la cantante Amaia Montero, quien fue en un principio la vocalista de la banda. En medio de la gran controversia que se ha registrado desde su vuelta, los comentarios negativos no han parado, y en una publicación en su honor, ella le respondió al resto de los integrantes de la agrupación.

“Conectar de verdad es un regalo raro y sentirlo con vosotros es algo que guardo muy dentro. Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, solo con la certeza del amor, de la música, del acompañarnos, de reírnos sin darnos cuenta y de caminar, aunque no sepamos muy bien hacia dónde. Eso, para mí, es hogar”, escribió en Instagram.

La cantante, quien en el pasado ha tenido diversos problemas de salud mental, destacó que no es alguien fácil de llevar, pero lo único de lo que sí está segura es de lo grande que es su corazón. Por ello, da las gracias al cariño que recibe a través de la banda, debido a que el aprecio que les tiene es inmenso y agradece haberse encontrado con cada uno de ellos.

“No soy fácil, lo sé. Pero si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros. Gracias por el amor y por ese ‘contigo’ que lo hace todo único. Yo también os quiero. Mucho (como todo el cielo y todo el mar). Y celebro cada día haber coincidido en esta vida. @laorejadevangogh 4ever!”, agregó.

En la cuenta oficial de la banda escribieron que ella tiene una forma bastante compleja de ser, pero no podían negar el inmenso corazón que tiene, lo que la hace destacar en medio de tantas dificultades y adversidades que se presentan en el día a día. Por ello, agradecen estar todos juntos para seguir sacando adelante el nombre de la agrupación que tiene tanto tiempo y finalizaron añadiendo el cariño que tienen hacia ella.

“Cabezota como ella sola, eso también te digo, y con un carácter más complicado que verle la sombra al viento, tiene, sin embargo, un corazón gigante y de gominola. Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo. Te queremos mucho, Amaia Montero Saldías”, escribieron.

