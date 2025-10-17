La Oreja de Van Gogh anuncia fechas de su gira en España con Amaia Montero

Hace unos días La Oreja de Van Gogh hizo oficial el regreso de Amaia Montero a la banda. Con el anuncio adelantaron que tendría una gira en 2026 y ahora han publicado cuáles serán las fechas en España. También han informado que las entradas estarán a la venta a partir del lunes 20 de octubre.

La gira ha sido titulada ‘Tantas Cosas que Contar Tour 2026’ y comenzará el 9 de mayo con un show en Bilbao, País Vasco. Esta decisión no es de extrañar, pues la banda nació en San Sebastián, a finales de los años 90. Montero fue parte de sus primeros años, pero en 2006 anunció su salida de la banda y en sustitución entró Leire Martínez.

La noticia del regreso de Montero llegó justo un año después de que Martínez saliera de la banda luego de 17 años como cantante principal, desde ese momento existieron rumores sobre este reencuentro. Por los momentos, la banda solo ha prometido esta gira y el lanzamiento de una nueva canción.

‘Tantas Cosas que Contar Tour 2026’ también incluye dos fechas en Madrid (28 y 29 de mayo). Continuarán durante junio, julio, septiembre y noviembre, por Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Por los momentos no se sabe si La Oreja de Van Gogh incluirá algunas fechas en Latinoamérica, donde la banda también es muy popular.

En la publicación del anuncio de la gira, escribieron: “Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”.

