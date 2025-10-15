Anuncian el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh 

Tras meses de rumores, este miércoles 15 de octubre se ha hecho oficial el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, banda de la que fue parte durante 11 años.

La noticia llega justo un año después de que Leire Martínez dejara la banda tras 17 años. Hay que recordar que la banda española comenzó en 1996 con Montero, pero Martínez tomó su puesto en 2007.

Desde la salida de Martínez había rumores de este reencuentro. La confirmación llegó con una publicación en Instagram en la que escribieron: “La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias у también recordando todas las anteriores”.

Por los momentos no han dado detalles sobre las fechas y ciudades de la gira, aunque sí han dado un adelanto de lo que será la nueva canción.

Al mismo tiempo, se ha anunciado que en esta nueva etapa del proyecto no estará incluido el guitarrista Pablo Benegas. Asegura que sigue siendo para de la banda, pero no participará de la gira.