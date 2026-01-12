Nueva York: el tiempo para hoy lunes 12 de enero

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este lunes en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 34ºF (1ºC) de máxima y 34ºF (1ºC) de mínima.

¿Lloverá? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 1% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:19 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:50 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 39 y los 46 grados Fahrenheit (4 y 8 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 55% por la tarde y 4% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.