Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 14 de enero

¿Qué ropa deberías ponerte para salir a las calles de Nueva York este miércoles? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

¿Lloverá? Ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 24% durante el día y del 65% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 14% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:19 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:52 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén cielos cubiertos con probabilidad de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 21 y los 39 grados Fahrenheit (-6 y 4 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 66% por la mañana, 5% por la tarde y 66% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.