Polémica: legisladores de NJ se subieron el sueldo 67% y nueva gobernadora ganará $210,000 al año

Los legisladores de Nueva Jersey comenzaron 2026 con un aumento salarial de 67% aprobado por ellos mismos hace más de dos años, en medio de déficits y otros desafíos presupuestarios.

Los 120 miembros del Senado y la Asamblea estatales ahora ganan $82,000 dólares al año, en vez de los $49,000 anteriores, lo que representa el primer aumento salarial para la Legislatura de Nueva Jersey en 24 años, destacó NJ.com.

La nueva ley también aumenta el salario del gobernador a partir de este año. Pasará de $175,000 a 210,000 dólares anuales, una subida del 20%. Este cambio se aplica a Mikie Sherrill y el vicegobernador Dale Caldwell, quienes asumirán el cargo el martes 20 de enero. Según Business Insider, Sherrill será la 9na gobernadora mejor pagada del país.

El controvertido aumento salarial fue aprobado por la Legislatura, de mayoría demócrata, el último día de su sesión legislativa 2022-23, y entró en vigor ahora, al comenzar una nueva sesión legislativa de dos años.

El presidente del Senado y de la Asamblea recibirán cada uno aproximadamente $27,000 dólares adicionales al año por sus funciones de liderazgo. Cada legislador recibe además $150,000 dólares anuales para pagar a su personal.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), los parlamentarios de Nueva Jersey ahora ganan más que los de cualquier de muchos otros estados, con la excepción de Nueva York ($142,000 dólares), California ($128,000), Pensilvania ($106,000), Illinois ($89,000) y Alaska ($84,000).

Los aumentos salariales para los legisladores costarán a los contribuyentes $9.8 millones de dólares al año, $4 millones más que antes, indicó New Jersey Monitor. “Los defensores de los aumentos salariales argumentaron que los salarios de los legisladores se habían estancado desde 2002 y que debían aumentar para mantenerse al día con el costo de vida en uno de los estados más caros del país. Los legisladores también han dicho que a veces trabajan fuera de los días legislativos programados debido a la atención a los ciudadanos y otras responsabilidades (…) Los críticos se quejaron de que estos aumentos convertirían a los legisladores de Nueva Jersey en algunos de los mejor pagados del país, en un momento de crecientes déficits y otros desafíos presupuestarios“.

Los legisladores aprobaron en junio un presupuesto récord de $58,800 millones de dólares que incluía recortes controvertidos y desvíos presupuestarios que afectaban a colegios y universidades, viviendas asequibles, programas de reducción de daños y otros ámbitos.

Nueva York, California y Pensilvania tienen legislaturas de tiempo completo, mientras que las de Illinois y Alaska se consideran de “tiempo parcial intensivo”, lo que la NCSL define como tener menos días de sesión, y distritos y personal más reducidos. Los legisladores de Nueva Jersey trabajan a tiempo parcial y suelen tener otros empleos: sólo registraron 89 días de sesión legislativa en 2025 y 90 en 2024.

La ley también incrementó los salarios de 22 funcionarios del poder ejecutivo, así como de los cinco comisionados de la Junta de Servicios Públicos del estado, de 175.000 a 210.000 dólares, aunque esos aumentos ya comenzaron después de que el gobernador Phil Murphy firmara la ley en enero de 2024.