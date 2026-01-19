Pronóstico del clima en Chicago para este lunes 19 de enero

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 19 de enero.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 9 grados Fahrenheit (-13ºC) de máxima y los 3 grados Fahrenheit (-16ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de -15ºF (-26ºC) de máxima y -15ºF (-26ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 4 durante el día y del 7 durante la noche. Además, Asimismo, se prevén cielos despejados.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 20.51 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:14 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:49 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos más nubes que claros. La temperatura máxima estimada será de 21 grados Fahrenheit (-6 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 21 (-6ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 5% por la mañana, 78% por la tarde y 5% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima