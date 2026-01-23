Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 23 de enero

¿Qué ropa deberías ponerte para salir a las calles de Nueva York este viernes? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de máxima y los 10 grados Fahrenheit (-12ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 30ºF (-1ºC) de máxima y 30ºF (-1ºC) de mínima.

¿Va a llover? Ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 2% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 13% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 11.18 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:14 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:02 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 12 y los 18 grados Fahrenheit (-11 y -8ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 80% por la tarde y 2% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.