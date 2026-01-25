Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 25 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 19 grados Fahrenheit (-7ºC) y una mínima de -4 grados Fahrenheit (-20ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 1ºF (-17ºC) de máxima y 1ºF (-17ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 84 durante el día y del 60 durante la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:10 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:57 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan cielos sin nubes. Se estima que la temperatura máxima sea de 7 grados Fahrenheit (-14 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 5 (-15ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 5% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima