Clima de hoy en Nueva York para este lunes 26 de enero

¿Qué ropa deberías ponerte para salir a las calles de Nueva York este lunes? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 28 grados Fahrenheit (-2ºC) de máxima y los 14 grados Fahrenheit (-10ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a sentir será de 18ºF (-8ºC) de máxima y 18ºF (-8ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 65% durante el día y del 3% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 74% durante el día y del 13% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 10.56 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:12 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:06 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 19 grados Fahrenheit (-11 y -7 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 6% por la tarde y 5% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.